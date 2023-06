iPhone 15, refresh in arrivo a inizio 2024? Apple potrebbe modificare il chip A17

La produzione di iPhone 15 è iniziata a metà giugno, ma pare che Apple non sia troppo contenta dei risultati finora raggiunti dal chip A17 Bionic. Proprio per questo, nel 2024 il colosso di Cupertino potrebbe lanciare una versione rinnovata del chip A17, con tanto di nuovo nodo produttivo, al solo scopo di ridurne i costi di produzione.

La notizia arriva da Macrumors, che ha spiegato che Apple userà il nodo N3B di TSMC, ovviamente a 3 nanometri, per la produzione del chip A17 Bionic di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Il chip rappresenterà un grande salto in avanti rispetto ai SoC A16, A15 e A14, realizzati con un nodo a 5 nanometri, garantendo così un netto incremento di performance e un miglioramento della durata della batteria dello smartphone.

Il nodo N3B è stato creato da TSMC insieme ad Apple, e dovrebbe essere utilizzato solo sugli smartphone e sugli altri device del colosso di Cupertino. Sfortunatamente, però, pare che questo processo produttivo sia troppo costoso per le tasche della Mela Morsicata, soprattutto dopo l'incremento dei prezzi da parte di TSMC dello scorso anno. Per questo, Apple starebbe premendo per il passaggio ad un nodo meno costoso, sempre tra quelli a 3 nm di TSMC, per la produzione dei chip A17 Bionic.

Per questo, sembra che a partire dal 2024 Apple e TSMC produrranno il chip di iPhone 15 con il nodo TSMC N3E, meno costoso del processo N3B del chipmaker taiwanese. Sfortunatamente, il nodo N3E ha una densità di transistor minore rispetto al nodo N3B, perciò il passaggio da una versione del chip A17 all'altra potrebbe causare una riduzione delle performance di iPhone 15 Pro e Pro Max.

Inoltre, bisogna anche considerare che Apple dovrà riprogettare da zero i suoi chip basati sul nodo N3B in vista del passaggio all'N3E o ad altri processi produttivi di TSMC, quali l'N3P, l'N3S e l'N3X. Insomma, sembra proprio che nel 2024 verrà lanciata, probabilmente in sordina, una "nuova versione" di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max con un chip in gran parte diverso rispetto a quello dei primi modelli della lineup.