iPhone 15: ci sarà la ricarica rapida a 35 W, ma solo su alcuni modelli

La produzione di iPhone 15 è partita solo qualche giorno fa in India, ma pare che già arrivino le prime indiscrezioni dalle fabbriche di Foxconn dove viene assemblato il Melafonino di nuova generazione. Nello specifico, diversi leak hanno parlato a più riprese della porta USB-C di iPhone 15, che potrebbe portare con sé un miglioramento non da poco.

Il portale americano 9to5Mac, infatti, afferma di aver sentito da "fonti dell'industria" che il connettore USB-C di iPhone 15 garantirà un aumento della velocità di ricarica della nuova generazione di Melafonini, o almeno di "alcuni modelli" di iPhone 15. Prendendo per vera questa indiscrezione, il quadro sulla questione del fast charging degli iPhone di nuova generazione sembra farsi immediatamente più chiaro.

Nello specifico, possiamo ipotizzare che i modelli a cui faccia riferimento 9to5Mac altro non siano che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che dunque dovrebbero sfruttare appieno le potenzialità della porta USB-C (introdotta controvoglia da Apple in ottemperanza alla normativa europea sul caricabatterie unico) e garantire una ricarica rapida fino a 35 W, contro i 27 W di iPhone 14.

Allo stesso tempo, è possibile che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sfruttino appieno anche le capacità di trasferimento dati della porta USB-C, nettamente superiori (in termini di velocità) rispetto a quelle del vecchio connettore Lightning. Probabilmente, le velocità massime saranno raggiunte solo con gli accessori Apple Made for iPhone (o MFI), e non con qualsiasi cavo o alimentatore in circolazione.

Situazione ben diversa per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, invece. Pare infatti che iPhone 15 avrà il chip 3LD3, il cui unico scopo sarà quello di limitare la velocità di ricarica e di trasferimento dati dello smartphone, anche se quest'ultimo dovrebbe, in linea puramente teorica, raggiungere le stesse cifre dei dei modelli Pro. Lo stesso dovrebbe valere ovviamente anche per iPhone 15 Plus.

Insomma, sembra proprio che il fast charging e il trasferimento dati veloce saranno delle feature esclusive dei due iPhone 15 Pro, che verranno appositamente limitate sulle due varianti "base" in modo da poter poi essere estese a queste ultime solo il prossimo anno, con iPhone 16 e iPhone 16 Plus.