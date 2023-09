iPhone 15, risolto il mistero delle batterie: abbiamo i dati, meglio di iPhone 14!

Ora che i preordini di iPhone 15 sono aperti, Apple ha iniziato a divulgare diversi dati tecnici sui suoi nuovi smartphone, compresi quelli che non ha riportato durante l'evento Wonderlust del 12 settembre. Oggi, per esempio, scopriamo le dimensioni delle batterie di iPhone 15 e dei nuovi Apple Watch.

Per quanto riguarda iPhone 15, i dati arrivano dal database cinese 3C e sono stati riportati dai colleghi di MySmartPrice. Anche a questo giro, Apple ha migliorato la batteria di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, anche se l'incremento di dimensioni delle celle dei nuovi Melafonini non è particolarmente marcato.

Nello specifico, le dimensioni delle batterie degli iPhone 15 sono le seguenti:

iPhone 15: 3.349 mAh (contro i 3.279 mAh di iPhone 14)

iPhone 15 Plus: 4.383 mAh (contro i 4.323 mAh di iPhone 14 Plus)

iPhone 15 Pro: 3.274 mAh (contro i 3.200 mAh di iPhone 14 Pro)

iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh (contro i 4.323 mAh di iPhone 14 Pro Max)

Al di là dell'incremento della dimensione delle batterie, Apple ha anche integrato altri accorgimenti per il risparmio energetico su iPhone 15. Per esempio, l'azienda di Cupertino ha spiegato che il chip A17 Pro sarà molto più efficiente rispetto all'A16 Bionic utilizzato su iPhone 14 Pro e Pro Max. Inoltre, l'incremento di capacità delle batterie diventa ancora più impressionante se pensiamo che la Mela Morsicata è riuscita ad implementarlo pur riducendo il peso degli iPhone 15 grazie alla loro scocca in titanio.

In modo non dissimile, anche gli Apple Watch sono comparsi online sul sito web della certificazione cinese 3C. I dati, in questo caso, arrivano da Macrumors, e sfortunatamente sono meno positivi di quelli relativi ad iPhone 15:

Apple Watch Series 9 45 mm: 308 mAh (contro i 308 mAh di Apple Watch Series 8 45 mm)

(contro i 308 mAh di Apple Watch Series 8 45 mm) Apple Watch Series 9 41 mm: 282 mAh (contro i 282 mAh di Apple Watch Series 8 41 mm)

Apple Watch Ultra 2: 564 mAh (contro i 542 mAh di Apple Watch Ultra)

Insomma, solo Apple Watch Ultra 2 avrà una batteria migliorata, mentre quella di Apple Watch Series 9 resterà identica a quella del predecessore, Apple Watch Series 8. Un vero peccato, specie se consideriamo che un incremento così leggero di capienza della cella garantisce quasi un raddoppio della durata della batteria di Apple Watch Ultra 2 in modalità low-power.