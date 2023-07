iPhone 15 è in ritardo: slitta la presentazione ed il lancio?

Un analista di Bank of America, che nel 2020 aveva predetto il rinvio della presentazione ed inizio commercializzazione di iPhone 12, in un nuovo rapporto sostiene che anche iPhone 15 potrebbe essere svelato in ritardo rispetto alla tabella di Mercia originale.

In una nota, Wamsi Mohan afferma che la lineup 2023 di smartphone made in Apple potrebbe raggiungere i negozi ad ottobre e non a settembre.

Alla base di questo presunto ritardo ci sarebbero alcuni controlli aggiuntivi da parte delle aziende che compongono la filiera produttiva dello smartphone, i quali comporteranno un ritardo nell’ordine di “poche settimane”.

Tali ritardi ovviamente avranno un impatto anche sulla trimestrale Apple: il tradizionale lancio di fine settembre infatti impedisce alla società di mettere a bilancio gli introiti nel Q3 del calendario, costringendola a spostarle direttamente nel Q4 e quindi nell’esercizio fiscale successivo. Conseguentemente, Mohan prevede un fatturato trimestrale per il trimestre di settembre di 87,1 miliardi di Dollari, ben Aldi sotto rispetto ai 91,6 miliardi previsti inizialmente. Nelle scorse ore, intanto, è emersa la notizia secondo cui iPhone 15 avrà una batteria next gen, per sfidare ancora di più i Galaxy S24 in arrivo ad inizio 2024.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.