iPhone 15 senza slot per le SIM fisiche anche in Italia? Gli ultimi rumor

Con iPhone 14 Apple ha iniziato ad abbandonare le SIM fisiche a favore delle eSIM, ed infatti negli USA lo smartphone viene commercializzato senza slot per le schede ma può essere configurato solo con quelle virtuali. A quanto pare nel 2023 la novità dovrebbe approdare anche in altri mercati.

Secondo un nuovo rapporto, infatti, Apple starebbe puntando ad estendere l’iPhone eSIM Only anche in Europa e nell’anno da poco iniziato dovrebbe toccare alla Francia, che potrebbe diventare quindi il primo paese del Vecchio Continente a beneficiare di questo sistema.

La notizia proviene dal sito web iGeneration, secondo cui le unità di iPhone 15 vendute in Francia non avranno un slot fisico. Apple inoltre non avrebbe SKU di iPhone separati, ma non è al momento chiaro se anche le controparti in arrivo negli altri mercati - Italia compresa - conterranno la stessa novità o meno.

È chiaro che un sistema di questo tipo rappresenterebbe una modifica storica per certi versi, dal momento che costringerebbe tutti gli operatori ad adottare le sim dematerializzate. Inoltre, dal momento che gli iPhone supportano la doppia eSIM, gli utenti potrebbero utilizzarli per connettersi in contemporanea a due reti.

Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero arrivare indicazioni dello stesso tipo anche per l’Italia.