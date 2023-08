iPhone 15, spunta il misterioso chip 3LD3: limiterà la ricarica rapida?

A inizio agosto, le prime immagini della porta USB-C di iPhone 15 sono comparse in rete: ad un mese dalla presentazione dello smartphone, d'altro canto, le informazioni note su di esso si fanno sempre più numerose. Nelle scorse ore, però, un'altra immagine leakata di iPhone 15 sembra svelare che il device avrà un'importante limitazione.

Il leaker Majin Bu, infatti, ha pubblicato su X delle immagini di alcuni cavi flessibili di alimentazione di iPhone, spiegando che sarebbero stati realizzati appositamente per un Melafonino della linea iPhone 15. Purtroppo, l'insider non ha specificato se si trattasse di un modello "base" o Pro dei nuovi smartphone di Cupertino. Le immagini sembrano realistiche, dal momento che somigliano molto a quelle della porta USB-C di iPhone 15 leakate poche settimane fa.

La parte più interessante dell'indiscrezione, però, è un'altra: Majin Bu, infatti, ha discusso con altri utenti, nei commenti al suo post, di un misterioso chip 3LD3 disegnato da Apple appositamente per i suoi smartphone di nuova generazione. Il model number del chip, purtroppo, non ci svela quale sia la sua funzione, ma il leaker ha spiegato che, a suo avviso, si tratterebbe di una componente per la "cifratura delle trasmissioni".

Difficile dire cosa intendesse Majin Bu con queste parole, anche se resta assolutamente probabile che il chip serva a limitare la velocità di ricarica di iPhone 15, che altrimenti sarebbe dovuta aumentare nettamente nel passaggio dal "vecchio" connettore Lightning alla nuova porta USB-C. Stranamente, a differenza di quanto riportato da altri leaker, secondo cui Apple introdurrà lo standard MFI per i cavi USB-C compatibili con iPhone, Majin Bu ha spiegato che iPhone 15 funzionerà con ogni cavo USB-C in commercio.

Se ciò fosse vero, il colosso di Cupertino potrebbe aver integrato il chip 3LD3 per limitare la velocità di ricarica di iPhone 15 quando il dispositivo viene connesso ad un cavo non-MFI, magari con lo scopo di evitare problemi alla batteria dello smartphone. Rimane dunque possibile che i nuovi Melafonini siano dotati di fast charging solamente se collegati ad un alimentatore ufficiale di Cupertino.