iPhone 15 potrebbe supportare la ricarica wireless inversa: lo suggerisce un brevetto

Tra le grandi mancanze degli ultimi iPhone figura senza dubbio l’assenza della ricarica wireless. Apple a quanto pare però vuole colmare questa lacuna ed un brevetto depositato di recente punta proprio verso questa direzione.

I colleghi di Patently Apple hanno infatti scovato una licenza concessa ad Apple dall’USPTO che descrive un accessorio (di solito con superficie piatta e che può presentarsi in varie forme e dimensioni) che si trova sul retro di un iPhone e che può essere ricaricato in modalità wireless. Nella descrizione sono presenti ulteriori dettagli di questo “dispositivo che incorpora un componente di allineamento bimodale e può essere collegato in modo intercambiabile ad altri dispositivi tramite un componente di allineamento anulare primario o un componente di allineamento anulare secondario “.

Questa soluzione dovrebbe consentire di posizionare sul retro di un iPhone la custodia di ricarica wireless delle AirPods Pro o un Apple Watch, per ricaricarli anche mentre si è in movimento senza concentrarsi troppo sull’allineamento e senza dover controllare di continuo il posizionamento.

Tutto insomma punta ad un sistema di ricarica wireless inversa, che potrebbe debuttare anche iPhone 15.

Le ultime indiscrezioni emerse in rete hanno allontanato l’ipotesi che Apple lanci un iPhone 15 Mini nel 2023, nonostante alcuni rumor pubblicati in precedenza.