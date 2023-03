Gli iPhone 15 avranno un tasto in meno, ma non è come pensate

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di come l'iPhone 15 Pro Max potrebbe avere le cornici più sottili di sempre su di uno smartphone ed oggi ci troviamo a riportarvi altre novità sul design dei nuovi iPhone.

Il leaker ShrimpApplePro si è rivolto a Twitter per condividere gli screenshot di CAD dell'inedito iPhone 15 Pro. Dalle immagini e il video annesso possiamo osservare il design del produttore californiano per la sua nuova gamma di smartphone.

Possiamo notare il nuovo pulsante del volume unificato al posto di due tasti separati su e giù, e un pulsante di disattivazione del volume a pressione al posto dell'interruttore presente sui modello fino ad oggi. Per quanto riguarda quest'ultimo dettaglio, pare che tale caratteristica non verrà riportata su iPhone 15 e 15 Plus e sarà esclusiva dei modelli Pro. In entrambi i casi si tratta di pulsanti con feedback aptico, come il trackpad dei MacBook, e quindi non a pressione meccanica.

Come ultimo dettaglio che si percepisce dal video, il modulo fotocamera sul 15 Pro Max dovrebbe protrudere in maniera meno vistosa rispetto a quello del 14 Pro Max.

Apple si appresta a portare svariati cambiamenti alla sua nuova serie di smartphone tra cornici ridotte, fotocamere meno spesse e design, in parte, rinnovato, ma sembra essere anche al lavoro per migliorare la batteria degli iPhone 15 Pro.