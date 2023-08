iPhone 15, il top di gamma cambia nome: le ultime indiscrezioni

A poche ore dalla pubblicazione in rete dei presunti cavi USB-C di iPhone 15, arrivano nuovi rumor sulla scheda tecnica ed anche sul nome del nuovo top di gamma della serie di smartphone che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare in autunno.

Mentre sembra certa la sostituzione dell’ingresso Lighting con l’USB-C in iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 ed iPhone 15 Pro Max, con relativi cavi colorati ed incrociati inclusi nella confezione, i rumor di oggi riferiscono che il modello ultratop non dovrebbe chiamarsi iPhone 15 Pro max.

A quanto pare, infatti, Apple starebbe pensando di commercializzarlo come iPhone 15 Ultra, per marcare ulteriormente la differenza dal Pro e posizionarlo nella stessa fascia di Apple Watch Ultra, che ad oggi rappresenta lo smartwatch più costoso del listino Apple.

Una decisione di questo tipo ovviamente lascerebbe intendere delle differenze ancora più marcate rispetto a quanto avvenuto tra iPhone 14 Pro e 14 Pro Max per cui i punti non in comune delle schede tecniche sono pochi. A riguardo, su iPhone 15 Ultra si parla di un obiettivo periscopico 10X oltre che una batteria più grande ed undisplay con diagonale maggiore. In molti ipotizzano anche una quantità di RAM maggiore, che farà inevitabilmente salire anche il prezzo.