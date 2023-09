iPhone 15, trapelano online dimensioni e peso: i modelli Pro saranno leggerissimi

Dopo il maxi-leak su iPhone 15 comparso online a pochissimi giorni dal lancio della nuova generazione di smartphone Apple, i segreti che ancora circondano i nuovi Melafonini sono pochissimi. Oggi, infatti, si svela un altro tassello del puzzle: nelle scorse ore sono trapelate in rete le dimensioni di iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Le informazioni sono state riportate dal portale Macrumors, che ha anche fornito alcune importanti conferme sul peso degli iPhone 15 Pro e Pro Max. Dal momento che iPhone 15 Pro e Pro Max avranno un corpo in titanio, i due smartphone saranno molto più leggeri dei predecessori della linea iPhone 14, con una riduzione della massa del 10% rispetto ai modelli dello scorso anno.

In termini di dimensioni, in particolare, iPhone 15 base sarà spesso 7,8 millimetri, lungo 147,6 millimetri e largo 71,6 millimetri. Il peso del device sarà pari a 171 grammi. Per fare un confronto, l'iPhone 14 base pesava 172 grammi, mentre le sue dimensioni erano pressoché identiche a quelle dello smartphone next-gen: 7,8 millimetri di spessore, 71,5 millimetri di larghezza e 146,7 millimetri di lunghezza.

Maggiori saranno i cambiamenti su iPhone 15 Pro, che peserà 188 grammi, sarà spesso 8,25 millimetri, lungo 146,6 millimetri e largo 70,6 millimetri. Il peso si ridurrà di poco meno di 20 grammi rispetto al predecessore, dal momento che iPhone 14 Pro pesava 206 grammi, mentre aumenterà lo spessore, che lo scorso anno era di 7,85 millimetri. La lunghezza e la larghezza di iPhone 14 Pro, invece, erano rispettivamente pari a 147,5 millimetri e 71,5 millimetri.

Anche iPhone 15 Pro Max peserà molto meno del corrispettivo current-gen: 221 grammi contro i 240 grammi di iPhone 14 Pro Max. Come per iPhone 15 Pro, lo spessore del dispositivo aumenterà da 7,85 a 8,25 millimetri, mentre lunghezza e larghezza resteranno pressoché invariate: si passerà infatti da 160,7 millimetri a 159,9 millimetri e da 77,6 millimetri a 76,7 millimetri.