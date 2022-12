iPhone 15 Ultra avrà una super-batteria: durerà fino a 4 ore in più di iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro e Ultra cambieranno il design di varie componenti degli smartphone Apple: tra nuove fotocamere e tasti allo stato solido, infatti, la prossima generazione di Melafonini sembra prefigurarsi come una delle più innovative degli ultimi anni. Oggi, però, scopriamo una serie di nuove informazioni sui due modelli top di gamma di iPhone 15.

Negli ultimi giorni, riporta GizChina, insider come Ming-Chi Kuo e il giornalista di Bloomberg Mark Gurman hanno confermato l'addio al modello "Pro Max" di iPhone, che verrà sostituito dalla variante "Ultra". Secondo i due esperti, in particolare, la lineup di quindicesima generazione di device Apple sarà composta da quattro smartphone, ossia iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

Le indiscrezioni più scottanti arrivano però da LeaksApplePro, che ha di recente ripescato e confermato un suo vecchio tweet, risalente a metà settembre, secondo cui iPhone 15 Ultra registrerà video in 8K, contro il 4K ProRes di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il leaker, tuttavia, non è stato in grado di spiegare se la registrazione dei video in 8K sarà limitata ad iPhone 15 Ultra o se essa verrà estesa anche ad iPhone 15 Pro.

La seconda novità di peso è invece il miglioramento della batteria di iPhone 15 Ultra: secondo LeaksApple Pro, infatti, Apple vorrebbe migliorare l'autonomia di tutti gli iPhone di nuova generazione, aumentandola di circa 3 o 4 ore rispetto ai corrispettivi di attuale generazione. Non è chiaro se tale miglioramento verrà garantito da una batteria di dimensioni maggiori o da nuovi materiali per le celle energetiche.

Sfortunatamente, però, tutte queste novità dovrebbero portare con sé anche una controindicazione non da poco: gli iPhone 15 costeranno circa 100 Dollari in più rispetto ai predecessori della serie 14. Considerate le critiche ricevute da Apple per i prezzi degli iPhone 14, dunque, un ulteriore aumento del costo dei nuovi Melafonini potrebbe rivelarsi una pessima mossa per Cupertino.