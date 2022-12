iPhone 15 Ultra sarà davvero ultra: previste colorazioni, materiali e specifiche uniche

Arrivano nuove indicazioni sui prezzi di iPhone 15 ed iPhone 15 Ultra, a pochi giorni dalla pubblicazione dei rumor secondo cui il modello Ultra della linea 2023 potrebbe essere l’iPhone più costoso di sempre.

A quanto pare Apple sarebbe intenzionata ad utilizzare il suffisso Ultra nella linea iPhone 15 per consentire agli utenti di distinguere i modelli base da quelli ultratop. Nel rapporto di qualche giorno fa si parlava di un prezzo compreso tra i 1.199 e 1.299 Dollari per iPhone 15 Ultra, ma il leaker ha voluto sottolineare che si tratta di una stima iniziale ed Apple potrebbe modificare in piani in quanto intenzionata a massimizzare i suoi margini di guadagno.

I colleghi di Notebookcheck hanno per tale ragione fatto qualche calcolo, sempre tenendo conto dei prezzi in America: iPhone 15 Ultra con 1 terabyte di memoria potrebbe costare fino a 1.799 Dollari dal momento che iPhone 14 Pro Max da 1TB costa 1.599 Dollari. Ciò in Europa potrebbe tradursi in un prezzo intorno ai 2.500 Euro, se si tiene conto che iPhone 14 Pro Max da 1TB in Italia costa 2.139 Euro.

Apple avrebbe intenzione di rendere davvero l’iPhone 15 Ultra un pezzo unico: la Mela a quanto pare vorrebbe farlo partire dal taglio con 256 gigabyte di memoria. Nella scheda tecnica dovrebbe anche trovare spazio una doppia fotocamera posteriore, una scocca in titanio (che è più costoso dell’acciaio e farà inevitabilmente salire i costi di produzione) ed un ingresso USB-C con Thunderbolt 4. A livello di colorazioni invece Apple dovrebbe proporne solo una, sulla scia di quanto fatto con il nuovo Apple Watch Ultra.