iPhone 15 Ultra, niente fotocamera 8P, ma ci sarà la nuova lente periscopica

iPhone 15 Pro dirà addio ai pulsanti fisici per volume e accensione, ma questa potrebbe non essere l'unica novità di peso dello smartphone. Molti, infatti, hanno spiegato che gli iPhone di nuova generazione avranno un connettore USB-C, una RAM migliorata e una fotocamera next-gen, con sensibili miglioramenti su tutte e tre le lenti.

A quanto pare, però, l'analista Ming-Chi Kuo non sembra essere d'accordo con queste indiscrezioni, specie lato fotocamera. In un post su Twitter, infatti, Kuo ha spiegato che iPhone 15 Pro non avrà lenti 8P, nonostante esse siano state rumoreggiate più volte in passato. Ma cosa sono esattamente le lenti 8P?

8P indica il numero di elementi ottici nella lente, che possono aumentare o diminuire a seconda del design adottato e delle scelte del produttore. In generale, avere più elementi ottici non significa una fotocamera migliore, ma nel caso di Apple, che già presenta lenti 7P sugli iPhone 14 Pro, il passaggio agli 8P dovrebbe servire per ridurre ulteriormente la distorsione delle immagini, in particolar modo sulle lenti grandangolari e ultra-grandangolari.

Dunque, secondo Kuo il nuovo Melafonino in arrivo nel 2023 non avrà alcun miglioramento sotto questo punto di vista. Tuttavia, l'esperto segnala che effettivamente iPhone 15 avrà una lente periscopica, ormai rumoreggiata da mesi, che però dovrebbe essere un'esclusiva di iPhone 15 Ultra, ovvero del modello "Pro Max" della linea iPhone di nuova generazione.

Tale lente dovrebbe permettere allo smartphone di arrivare ad uno zoom ottico 5x e a uno zoom digitale 50x: si tratta di un grande passo avanti rispetto ad iPhone 14 Pro Max, che offre uno zoom ottico 3x e digitale 15x, ma anche con questo "salto" Apple rimarrebbe indietro rispetto a Samsung, che sul Galaxy S22 Ultra ha integrato uno zoom ottico 10x e digitale 100x.