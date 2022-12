iPhone 15 Ultra potrebbe essere l'iPhone più caro di sempre: previsti ulteriori rincari

I rincari che hanno interessato iPhone 14 sono stati oggetto di discussioni e proteste da parte degli utenti, ma a quanto pare il trend potrebbe continuare anche il prossimo anno con l’iPhone 15. A svelarlo un tweet pubblicato da LeaksApplePro, secondo cui i prezzi potrebbero aumentare ulteriormente.

Il popolare leaker infatti sostiene che l’iPhone 15 Ultra potrebbe diventare il Melafonino più costoso di sempre e potrebbe costare tra 1.199 e 1.299 Dollari, con rincari rispettivamente di 100 e 200 Dollari rispetto all’iPhone 14 Pro Max che è il modello top di gamma 2022. Chiaramente però bisognerà capire che tipo di cambio verrà applicato nel mercato europeo.

A giustificare il rincaro potrebbero essere i nuovi materiali di iPhone 15 Ultra: secondo le voci di corridoio trapelate nelle scorse settimane, Apple potrebbe affidarsi ad una scocca in titanio. Altri cambiamenti dovrebbero riguardare il comparto fotografico: alcuni leaker hanno anche parlato di una doppia fotocamera per i selfie ed una tripla lente posteriore aggiornata ed in grado di scattare fotografie a qualità più alta, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Confermata anche la presenza dell’ingresso USB-C al posto del Lightning: in giornata odierna è arrivata la comunicazione dell’Unione Europea sul caricatore unico, che dovrà essere adottato da dicembre 2024 sui dispositivi interessati dalla normativa sul caricatore unico.