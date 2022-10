iPhone 15 Ultra, anche i materiali saranno premium: avrà un corpo in titanio

Benché manchi ancora un anno all'uscita della prossima generazione di iPhone, sono in molti a credere che Apple lancerà un iPhone 15 Ultra, che dovrebbe sostituire la versione "Pro Max" dello smartphone. Oggi, un nuovo leak ci spiega che iPhone 15 Ultra potrebbe avere un form factor particolare, molto più "solido" di quello di iPhone 15 Pro.

I cambiamenti in arrivo sulla versione top di gamma di iPhone 15, in effetti, sembrano essere molti: per esempio, alcuni leaker hanno parlato di un iPhone 15 Ultra con doppia selfie-camera, mentre altri sono convinti che lo smartphone ridurrà le dimensioni della fotocamera posteriore, riducendo in particolare lo spessore degli alloggi per i tre obiettivi da 48 MP.

Secondo il tipster LeaksApplePro, uno dei primi a prevedere l'esistenza di iPhone 15 Ultra, però, lo smartphone porterà con sé anche diverse altre novità costruttive: se da una parte le nuove fotocamere garantiranno una ripresa di video in 8K, dall'altra il design premium dello smartphone dovrebbe mostrarsi con un corpo composto di titanio, ben più resistente di quello in acciaio inossidabile usato per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

In passato, vale la pena ricordarlo, erano circolati diversi rumor su un iPhone 14 Pro in titanio e capace di girare video in 8K, ma alla fine entrambe le indiscrezioni si sono rivelate false. A questo punto, però, è probabile che la casa di Cupertino abbia realmente testato tali novità, decidendo infine di tenerle da parte per riutilizzarle come "asso nella manica" in vista della nuova generazione di iPhone.

I vantaggi del titanio rispetto all'acciaio inossidabile sono diversi: esso è un materiale più resistente ma anche più leggero rispetto agli altri metalli, mentre dovrebbe anche essere meno soggetto ai graffi a confronto con plastica e acciaio.