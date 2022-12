iPhone 15 Ultra, che prezzi! Il modello base partirà da 1.299 Dollari, per un leaker

Dopo aver scoperto che iPhone 15 Ultra avrà materiali e specifiche premium, che lo renderanno "davvero" Ultra, scopriamo oggi che la nuova generazione di smartphone di Apple potrebbe avere anche un'altra caratteristica premium: il prezzo. A quanto pare, infatti, iPhone 15 Ultra costerà molto più di iPhone 14 Pro Max.

Scendendo nello specifico, il leaker LeaksApplePro ha spiegato che iPhone 15 Ultra costerà 1.299 Dollari nel modello "base", cioè quello con 256 GB di storage interno. A confronto, iPhone 14 Pro Max costa "solo" 1.099 Dollari sul mercato americano nella configurazione di partenza. Secondo i report di qualche giorno fa, lo smartphone di Cupertino del 2023 avrebbe avuto un prezzo di partenza di 1.149 Dollari, 50 in più rispetto a quello di iPhone 14 Pro Max.

Se invece lo smartphone dovesse davvero costare 1.299 Dollari in America (dunque qualche centinaio di euro in più in Europa), dovremmo trovarci di fronte ad un prezzo di duecento Dollari superiore rispetto ad iPhone 14 Pro Max nella configurazione di partenza. Non certo un bel biglietto da visita per Apple, specie se consideriamo che, se l'aumento di prezzo fosse confermato, esso sarebbe il più elevato della storia dell'azienda tra una generazione e l'altra.

A giustificare la differenza di prezzo potrebbe essere il fatto che iPhone 15 Ultra avrà uno storage minimo da 256 GB, e non da 128 GB come iPhone 14 Pro Max: con ogni probabilità, ciò dipende dalla necessità di uno spazio minimo decisamente elevato per la immagini riprese dalla fotocamera di iPhone 15 Ultra, che potrà catturare video in 8K.

Altra motivazione per il rincaro dovrebbe essere il frame in titanio dei nuovi iPhone: la scelta del titanio come materiale per lo chassis degli smartphone dovrebbe renderli molto più durevoli, specie a confronto con l'acciaio inossidabile di iPhone 14. Tuttavia, il titanio ha un prezzo anche nettamente superiore all'acciaio, poiché viene venduto a circa 35 Dollari al chilogrammo, contro gli 1,5 Dollari al chilo del materiale usato dagli iPhone 14.