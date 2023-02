iPhone 15 con USB-C: arriva la certificazione MFI, il passaggio non sarà 'gratis'

Dell’integrazione dell’ingresso USB-C in iPhone 15 si parla ormai da tempo, ma questa transizione non sarà "gratuita" per gli utenti. Il motivo è stato svelato dal popolare leaker ShrimpApplePro.

Il tipster infatti ha affermato che Apple sta lavorando sul programma MFI anche per gli accessori USB-C, e Foxconn avrebbe già dato il via alla produzione di massa di accessori come cavi ed EarPods con l’uscita universale.

MFI è il programma di certificazione lanciato dal colosso di Cupertino svariati anni fa, che certifica gli accessori Made for iPhone, e se attualmente è limitato al Lightning, già da quest’anno potrebbe essere esteso anche all’USB-C. Ma in cosa si tradurrà questo? A spiegarlo è lo stesso leaker in un tweet separato, dove afferma che i cavi senza MFI saranno limitati a livello software in termini di velocità di trasferimento dati e di caricamento.

Insomma, Apple non costringerà gli utenti ad acquistare i suoi accessori USB-C per iPhone. I clienti che decideranno di portare a casa i nuovi smartphone del colosso di Cupertino avranno comunque la possibilità di affidarsi agli accessori di terze parti ma, come avviene con il Lightning, dovranno assicurarsi che questi abbiano ottenuto il bollino MFI, altrimenti non potranno godere a pieno dell’USB-C.

Il lancio dei iPhone 15 è previsto in autunno, nel classico evento che Apple dovrebbe tenere a Settembre.