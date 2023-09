L'iPhone 15 con USB-C potrebbe attirare molti utenti Android: i dati di un sondaggio

L’arrivo dell’USB-C su iPhone 15 è stato oggetto dell’ironia di Google nel nuovo spot che abbiamo riportato su queste pagine. Tuttavia, un sondaggio condotto da SellCell mostra che l’impatto di questo cambiamento potrebbe essere importante anche a livello di vendite.

SellCell infatti ha condotto un sondaggio con oltre 1000 possessori di iPhone e 1000 possessori di smartphone Android negli USA. Degli utenti Apple, il 63% ha affermato che il passaggio all’ingresso USB-C potrebbe influenzare la decisione di passare ad un Phone 15. Di coloro i quali hanno mostrato interesse verso l’iPhone 15 a causa del nuovo ingresso, il 37% ha affermato che potrebbe sostituirlo perchè in grado di utilizzare un unico cavo di ricarica per iPhone, Mac ed iPad. Complessivamente, comunque, il 66% degli utenti iPhone ha dichiarato che passerà ad un iPhone 15.

Tuttavia, l’aspetto più interessante dell’intero sondaggio riguarda le risposte degli utenti Android. Il 44% degli intervistati ha affermato che sarebbe tentato di acquistare un iPhone 15 se Apple dovesse adottare una porta USB-C (com’è probabile). Il 35% invece ha affermato che il fatto che l’iPhone diventerebbe compatibile con tutti i caricabatterie per dispositivi non Apple potrebbe essere un buon motivo. Nel gruppo di utenti Android, il 66% ha però affermato che non acquisterà un iPhone 15 ed il 34% probabilmente passerà ad iPhone 15.