iPhone 15 con USB-C: preordini Apple aperti anche in Italia

Passati un po' di giorni dall'annuncio delle novità Apple dell'evento Wonderlust, è arrivato il momento di dare un'occhiata al portale Apple per coloro che vogliono acquistare i nuovi dispositivi. Infatti, la società di Cupertino ha ufficialmente avviato la fase di preordine per gli iPhone 15 con USB-C.

A tal proposito, come ricordato anche da MacRumors, l'avvio dei preordini per la nuova gamma di smartphone Apple è avvenuto alle ore 14:00 italiane del 15 settembre 2023. Come spesso avviene in questi casi, l'Apple Store è risultato inaccessibile per un po' di tempo prima che gli utenti potessero effettivamente effettuare preordini, come indicato anche da Wccftech.

In ogni caso, alla fine tutto è andato come previsto, dato che basta ora collegarsi al portale ufficiale italiano di Apple, che prima delle ore 14:00 mostrava l'indicazione "Anche noi non vediamo l'ora" (come potete vedere anche mediante lo screenshot presente in calce), per poter procedere col preordine di un qualsivoglia modello della gamma iPhone 15.

Infatti, come avevamo già spiegato nell'approfondimento relativo ai prezzi dei prodotti Apple Wonderlust, tutti i preordini relativi a iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono legati alla giornata del 15 settembre 2023. Sarà invece la giornata del 22 settembre 2023 a segnare l'effettiva disponibilità sul mercato.