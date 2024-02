iPhone 15, alcuni utenti lamentano problemi col Bluetooth: la situazione

Alle segnalazioni dei problemi relativi alla copertura di Apple Vision Pro, da MacRumors e la community di supporto di Apple arrivano alcuni rapporti riguardanti problemi di connessione Bluetooth su iPhone 15.

In particolare, come si legge sul forum di MacRumors, i clienti interessanti lamentano difficoltà a mantenere i propri iPhone collegati a dispositivi Bluetooth meno recenti. A quanto pare, però, la problematica sarebbe nota ed ancora non risolta da Apple nemmeno con gli aggiornamenti pubblicati nel corso dei mesi.

n utente racconta quanto segue: “da quando ho installato iOS 17 ho frequenti disconnessioni nella mia auto (no carplay. BMW 2014) con il Bluetooth per le chiamate. Quando faccio una chiamata in vivavoce in macchina dopo pochi secondi il Bluetooth si disconnette e devo passare manualmente all'altoparlante del mio iPhone. Ho questa macchina da quando era nuova e cambio iPhone quasi ogni anno e di solito la versione x.0 presenta alcuni problemi Bluetooth, ma ora ci sono 2 versioni principali per iOS 17 e il problema non è stato risolto. Un altro iPhone 12 non ha lo stesso problema con la mia macchina”.

Post simili sono stati pubblicati anche sulla community di supporto di Apple dove le prime segnalazioni risalgono all’ottobre 2023, un mese dopo il lancio di iPhone 15. Ad alcuni, Apple avrebbe confermato che il bug sarebbe stato risolto con un aggiornamento per iOS 17 ma a quanto pare non è così dal momento che arrivano anche da persone che utilizzano iOS 17.3.1.

La causa dei problemi non è chiara: alcuni utenti sono riusciti a farsi sostituire gli iPhone da Apple, risolvendo, visto che il riavvio e ripristino non hanno funzionato.