iPhone 15 venderà più di iPhone 14: Apple aumenta la produzione

La produzione di iPhone 15 è in partenza, con l'avvio delle catene produttive dei fornitori cinesi di Apple previsto per fine giugno. Stando ai report proveniente dalle fabbriche cinesi dei nuovi Melafonini, pare che Apple si aspetti vendite incredibili per i suoi smartphone di nuova generazione.

Secondo un report di ITHome, in particolare, Apple punterà a vendere 89 milioni di iPhone 15 nel corso del solo 2023. Considerando che iPhone 15 verrà annunciato a settembre, durante il tradizionale keynote di fine estate di Cupertino, le prospettive di Apple sembrano essere decisamente ambiziose, puntando a vendere circa 30 milioni di iPhone al mese tra ottobre e dicembre 2023.

Per fare un confronto, nel 2022 Apple aveva venduto 78 milioni di iPhone 14 tra metà settembre e fine dicembre. In altre parole, iPhone 15 dovrebbe essere un successo già annunciato, con una percentuale di unità vendute pari al 14% in più del predecessore. Difficile però stabilire cosa trainerà tale successo: la nuova generazione di Melafonini, infatti, non sembra avere delle feature particolarmente innovative rispetto a quelle già montate su iPhone 14, e addirittura dovrebbe costare circa 200 Dollari in più sul mercato americano.

In ogni caso, Foxconn resterà la fornitrice principale di Apple, producendo una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutti gli iPhone ordinati dal colosso di Cupertino. Un altro 20-25% andrà invece a LuxShare, mentre il restante 15-20% verrà prodotto da Pegatron. Tuttavia, pare che LuxShare e Pegatron si occuperanno esclusivamente dei due modelli vanilla dei nuovi iPhone, mentre iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno realizzati in esclusiva da Foxconn.

Tale ripartizione, comunque, conferma gli sforzi di Apple nella diversificazione della produzione di iPhone 15: pur senza spostare parte delle linee produttive in India, la Mela Morsicata avrebbe deciso di effettuare ordini presso più fornitori diversi per evitare che un eventuale lockdown delle fabbriche di Foxconn crei seri problemi di approvvigionamento dei suoi smartphone per la stagione invernale, come invece è successo per iPhone 14 e iPhone 13.