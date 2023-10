iPhone 15, l'ultima versione di iOS 'rompe' il Wi-Fi? Aumentano le segnalazioni

L'aggiornamento ad iOS 17.0.3 per iPhone 15 Pro Max ha nettamente migliorato le performance e le temperature dello smartphone, dopo un lancio piuttosto burrascoso. Tuttavia, nelle ultime ore sembra essere emerso un altro malfunzionamento legato ad iOS 17 su iPhone 15: a questo giro, a dare problemi sarebbe la connettività Wi-Fi dei nuovi Melafonini.

Stando a quanto riporta 9to5Mac sulla base delle segnalazioni degli utenti del suo forum, ci sarebbero problemi alla connettività Wi-Fi di iPhone 15 dopo l'aggiornamento all'ultima versione di iOS 17. A quanto pare, in realtà, il problema sarebbe esteso anche agli smartphone Apple degli anni precedenti, ma le segnalazioni in tal senso sono così poche da non poter essere considerate attendibili.

Secondo un lettore del portale americano, il bug si concretizzerebbe in una connessione estremamente lenta al web da parte degli iPhone 15 aggiornati all'ultima versione di iOS, che renderebbe pressoché impossibile caricare le pagine web o i contenuti delle app web based. Anche lo sviluppatore William Max ha spiegato su Threads di aver riscontrato una connessione a internet particolarmente lenta sul suo iPhone 15.

Persino Filipe Espósito, il redattore di 9to5Mac che si è occupato di raccogliere le segnalazioni, ha spiegato che "personalmente, ho riscontrato il problema con il mio iPhone. Pur essendo connesso al Wi-Fi, lo smartphone smette improvvisamente di caricare contenuti su app come Threads, TikTok e persino Safari. A volte, il problema sparisce dopo pochi minuti. In altre situazioni, invece, devo disconnettere e riconnettere manualmente il mio iPhone al Wi-Fi per farlo funzionare di nuovo".

Ovviamente, in tutti i casi gli utenti che hanno effettuato le segnalazioni hanno confermato che la rete Wi-Fi non aveva alcun problema e che tutti gli altri dispositivi connessi a quest'ultima funzionavano alla perfezione: "all'inizio, ho pensato che questi problemi fossero collegati alla mia rete. Ma poi ho notato che il bug riguardava il mio iPhone 15 Pro Max e il mio iPad Pro M2 - entrambi aggiornati all'ultima versione di iOS. Quando il Wi-Fi si blocca sul mio iPhone, posso navigare tranquillamente dal mio Mac sulla stessa rete", ha dichiarato Espósito. Numerose segnalazioni sono poi arrivate su Reddit, Twitter e sul forum di supporto di Apple.

Il bug relativo al Wi-Fi di iOS 17.0.3 sembra dunque essere solo l'ultimo problema software di iOS 17. Il lancio del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad è infatti stato funestato da diversi malfunzionamenti: la stessa release di iOS 17.0.3 è avvenuta per ovviare al surriscaldamento di iPhone 15, mentre Apple ha rilasciato iOS 17.0.2 a fine settembre per correggere un altro problema, che riguardava il trasferimento dati dai vecchi ai nuovi Melafonini.