iPhone 16 e 17, quante novità: cambia l'aspect ratio, c'è la selfie-camera under-display!

Il prossimo anno potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione per iPhone: dopo aver scoperto che iPhone 16 avrà delle nuove fotocamere, arriva ora un'altra interessante indiscrezione sul top di gamma del 2024 di Cupertino. Pare infatti che l'aspect ratio di iPhone 16 Pro sarà diverso da quello di iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro.

Nello specifico, mentre iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro hanno (o avranno!) un aspect ratio pari a 19,5:9, iPhone 16 Pro ne avrà uno da 19,6:9. La modifica dell'aspect ratio dovrebbe essere una conseguenza dell'ingrandimento degli schermi di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, che passeranno dai 6,1" e 6,7" degli smartphone di attuale generazione a delle diagonali ben più generose, pari rispettivamente a 6,3" e 6,9".

Ross Young, noto analista di DSCC, ha poi confermato a Macrumors che le dimensioni degli schermi di iPhone 16 Pro e Pro Max saranno precisamente pari a 6,27" e 6,86", rispettivamente. A confronto, gli schermi di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (che resteranno invariati anche sui due corrispettivi di nuova generazione) hanno diagonale pari a 6,12" e 6,69". Young, dunque, parla di un incremento delle dimensioni del display pari al 2,5% su entrambi i Melafonini di nuova generazione.

In aggiunta, Young ha confermato che queste dimensioni transiteranno anche sugli iPhone "base" con la lineup della serie 17, in arrivo nel 2025. Ricapitolando, dunque, iPhone 15 e iPhone 15 Pro avranno uno schermo da 6,1", mentre iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max ne avranno uno da 6,7"; iPhone 17 e iPhone 17 Pro monteranno un display da 6,3", mentre iPhone 17 Plus e iPhone 17 Pro Max ne avranno uno da 6,9". Infine, iPhone 16 avrà uno schermo da 6,1", iPhone 16 Plus uno da 6,7", iPhone 16 Pro uno da 6,3" e iPhone 16 Pro Max uno da 6,9".

Infine, Ross Young ha sganciato anche due informazioni-bomba su iPhone 17: pare infatti che iPhone 17 e iPhone 17 Plus saranno i primi della linea "vanilla" a montare un display ProMotion con refresh rate variabile. Inoltre, iPhone 17 Pro e Pro Max avranno una selfie-camera sotto al display, che invece sostituirà la Dynamic Island di iPhone 14.