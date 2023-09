iPhone 16, addio al 'Pro Max': arriva la variante Ultra, ecco le prime specifiche

Nemmeno il tempo di mettere le mani su iPhone 15, che già si parla della gamma di smartphone che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare il prossimo anno. A quanto pare, nel 2024 Apple cambierà la nomenclatura del modello top di gamma, con una mossa che ad onor del vero era già attesa nel 2023 da molti.

I nuovi rapporti emersi in rete nelle ultime ore suggeriscono che nel 2024 Apple pensionerà l’iPhone 16 Pro Max a favore dell’iPhone 16 Ultra, di cui si parla sul web già da tempo. Su questo troveranno spazio diverse novità che esuleranno dal nome: si parla infatti di tre nuovi moduli fotografici compatti, che saranno compatibili con l’atteso Apple Vision Pro.

Nuove conferme anche sui rumor sul display di iPhone 16: il modello standard offrirà una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed una “millimeter wave mode” che consentirà di risparmiare batteria.

Sulla serie troveranno spazio dei pulsanti virtuali allo stato solido. Il già chiacchierato iPhone 16 Pro presenterà uno schermo da 6,3 pollici ed alcuni importanti aggiornamenti alla fotocamera: si parla di una fotocamera principale da 48 megapixel ed un teleobiettivo con poliprisma 5X.

Ovviamente, come sempre consigliamo di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero non corrispondere alla realtà.