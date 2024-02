iPhone 16, Apple potrebbe affidarsi ad un nuovo materiale per tenerlo fresco

Il lancio di iPhone 15 è stato accompagnato da problemi di surriscaldamento, che sono stati risolti da Apple con un aggiornamento rilasciato qualche settimana dopo il lancio. A quanto pare, però, gli ingegneri della società di Cupertino starebbero pensando di usare negli iPhone 16 del prossimo anno un nuovo materiale.

In particolare, l’analista di TF-International, Ming Chi Kuo ritiene che i problemi di surriscaldamento che spingono qualche utente a lamentare una temperatura a loro detta troppo elevata di iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max, arebbero legati all’uso del titanio, che sarebbe meno conduttivo del calore rispetto all’acciaio.

Kuo prevede che per mitigare qualsiasi tipologia di problema, nei futuri modelli di iPhone Apple potrebbe affidarsi ad una camera di vapore che avrà l’obiettivo di allontanare il calore dal processore del telefono dove potrebbe causare un numero maggiore di danni. Tale camera altro non è che un contenitore metallico piatto con del liquido all’interno che si trasforma in gas quando il telefono si surriscalda, in modo tale da diminuire la temperatura. Un canale secondario invece ha l’obiettivo di riportare il liquido alla fonte di calore originale. Apple starebbe al lavoro su tale sistema dal 2021 e potrebbe debuttare con iPhone 16.

Un’altra voce riferisce che Apple potrebbe utilizzare un guscio metallico per le batterie della serie iPhone 16 Pro, mentre un altro rumor ritiene che Apple implementerà uno strato di grafene collegato al processore, per allontanare il calore dal chip e dissiparlo in modo più efficace rispetto ai cuscinetti in grafite utilizzati attualmente.

L’utilizzo del grafene secondo molti sarebbe più comodo per Apple in quanto non aumenterebbe il peso degli smartphone, ma come sempre in questi il casi il consiglio è di prendere con le pinze i rumor.