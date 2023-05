iPhone 16, Apple cambia il design della fotocamera: si torna al passato?

Mentre siamo in attesa della conferenza di apertura della WWDC, e di iPhone 15 che con ogni probabilità sarà presentato nel corso dell’autunno, da Twitter emergono già i primi rumor su iPhone 16 del 2024.

L’account URedditor infatti sostiene che con lo smartphone in arrivo il prossimo anno Apple probabilmente modificherà il design della fotocamera posteriore. I due sensori, infatti, dovrebbero essere posti disposti verticalmente e non in diagonale come per iPhone 13, 13 Mini e 14 Plus.

Coloro che hanno seguito le presentazioni della Mela nel corso degli ultimi anni avranno sicuramente notato che Apple ha disposto - sui modelli base - gli obiettivi fotografici posteriori diagonalmente e questo trend dovrebbe continuare anche con iPhone 15 ed iPhone 15 Plus, mentre con iPhone 16 la musica dovrebbe cambiare.

Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, per Apple si tratterebbe di un ritorno al passato ad iPhone 12 ed iPhone 12 Mini, che sono stati gli ultimi a disporre di questo design. Il leaker afferma che questo cambiamento renderà il dispositivo “immediatamente riconoscibile”, insieme ad altri aspetti come la Dynamic Island e la porta USB-C che debutterà già su iPhone 15.

Non è chiaro se oltre a ragioni puramente di design Apple stia pianificando queste modifiche per altre ragioni.

Secondo le altre indiscrezioni, anche iPhone 16 Pro e Pro Max sfoggeranno alcune novità di rilievo, tra cui uno schermo più grande ed una nuova fotocamera.