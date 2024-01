iPhone 16, Apple ha deciso: ecco quali (e quanti) saranno i tasti fisici

La più grande novità in arrivo con iPhone 16 potrebbe essere il Pulsante Cattura, che dovrebbe permettervi di scattare foto e girare video con un click orientando lo smartphone in orizzontale. Tuttavia, sembra che Apple abbia rivisto anche il design del Pulsante Azione del suo prossimo Melafonino.

La notizia arriva da Macrumors, che afferma di aver visto alcuni prototipi di iPhone 16 Pro che suggeriscono che Apple abbia modificato il design del Pulsante Azione riducendone le dimensioni e il formato fino a renderlo più simile a quello di iPhone 15 Pro e Pro Max. Per chi non se lo ricordasse, il Pulsante Azione è stato introdotto da Apple proprio sui due Melafonini top di gamma lanciati lo scorso anno.

Nel corso delle prime fasi di sviluppo di iPhone 16, il colosso di Cupertino aveva sperimentato con forme e dimensioni del Pulsante Azione, arrivando ad una serie di prototipi molto diversi rispetto ai tasti implementati su iPhone 15 Pro e Pro Max. Tra di essi, per esempio, vi erano le seguenti configurazioni:

Un pulsante per il volume unificato con un Pulsante Azione di piccole dimensioni

Un pulsante per il volume unificato con un Pulsante Azione di grandi dimensioni e il nuovo Pulsante Cattura

Due pulsanti separati per il volume con un Pulsante Azione capacitivo di grandi dimensioni e il nuovo Pulsante Cattura

Due pulsanti separati per il volume con un Pulsante Azione di piccole dimensioni e il nuovo Pulsante Cattura

Proprio quest'ultima opzione dovrebbe infine essere quella adottata da Apple per i suoi nuovi Melafonini. Parliamo dunque di due pulsanti diversi per il volume (uno per aumentarlo e l'altro per ridurlo, esattamente come su iPhone 14 e 15), un pulsante azione di piccole dimensioni - simile a quello di attuale generazione - e un Pulsante Cattura capacitivo, quest'ultimo posizionato sul lato destro dello smartphone, al di sotto del pulsante di accensione e spegnimento e sullo stesso livello del resto del frame del dispositivo.

Il risultato finale, dunque, non dovrebbe essere troppo difforme da quanto già visto nei render leakati di iPhone 16 Pro e Pro Max, che non a caso arrivano proprio da Macrumors. Tuttavia, questa svolta nel design dello smartphone lascia una questione aperta: che ne è stato del Pulsante Azione capacitivo, brevemente implementato per alcuni prototipi del device?