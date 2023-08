iPhone 16, Apple 'monopolizza' le nuove tecnologie Sony: nuove fotocamere in arrivo?

La generazione di iPhone in arrivo nel 2024 potrebbe essere davvero sorprendente. Non solo iPhone 16 potrebbe essere privo di bordi: ora, infatti, un nuovo leak ci svela che anche la fotocamera dei nuovi Melafonini verrà migliorata rispetto a quella di iPhone 14 e di iPhone 15. Ma in cosa consisteranno le novità?

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, gli iPhone 16 utilizzeranno la tecnologia stacked CMOS (o CIS) per le loro fotocamere posteriori. La notizia è stata riportata da Kuo in un articolo pubblicato sul suo Medium, nel quale viene anche spiegato che le lenti dello smartphone rimarranno tutte e due (o tre, nei modelli Pro e Pro Max) ferme ai 48 MP di risoluzione.

Anche senza un grande passo in avanti lato risoluzione, comunque, la nuova tecnologia del sensore dovrebbe permettere alle fotocamere di iPhone 16 di catturare una quantità maggiore di luce, aumentando la qualità degli scatti soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. L'unico produttore di obiettivi CIS per smartphone, al momento, è Sony: la capacità produttiva dell'azienda per questi ultimi sarebbe però molto ridotta (e rimarrà tale fino al 2024), ma pare che il colosso di Cupertino si sia aggiudicato la quasi totalità delle scorte nelle scorse settimane.

L'altra possibilità, invece, è che Apple si rivolga a Semi, la principale rivale di Sony, per i nuovi iPhone 16. Tuttavia, secondo Kuo sarà il colosso giapponese a fornire la maggior parte degli obiettivi alla Mela Morsicata, mentre Semi sarebbe già in contatto con alcuni produttori cinesi per implementare le sue tecnologie CIS sui loro smartphone, quando queste ultime saranno pronte.

Incrociando le ultime indiscrezioni con il leak secondo cui iPhone 16 Pro Max avrà un "super teleobiettivo", possiamo concludere che iPhone 16 rappresenterà un grande passo avanti lato fotocamera rispetto ad iPhone 14, mentre iPhone 15 concentrerà le sue innovazioni altrove. Anche nei Melafonini del 2024, comunque, le novità non arriveranno sotto forma di un sensore da 100 o da 200 MP: Apple si manterrà anzi su obiettivi da 48 MP, lavorando invece sul miglioramento delle altre parti dei sensori e delle lenti.