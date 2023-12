iPhone 16, Apple porterà il tasto azione su tutti i modelli: includerà nuove funzioni

Tra le principali novità introdotte da Apple con la gamma iPhone 15 Pro e Pro Max troviamo senza dubbio il pulsante Azione, che nel 2023 è esclusiva dei due modelli top di gamma. A quanto pare nel 2024 la situazione potrebbe cambiare diametralmente.

Secondo quanto affermato da MacRumors, Apple starebbe pianificando di includere il pulsante Azione all’intera lineup di iPhone 16 del 2024, in linea con quanto fatto tra il 2022 ed il 2023 con la Dynamic Island che ha inizialmente debuttato su iPhone 14 Pro e Pro Max per poi essere ampliata anche ad iPhone 15 e 15 Plus.

Per chi non avesse seguito, il pulsante Azione di iPhone 15 Pro e Pro Max è programmabile ed ha sostituito lo storico switch che consentiva di inserire il silenzioso. I rumor riferiscono che Apple avrebbe iniziato a lavorare su questo pulsante nel 2021, insieme a nuovi pulsanti aptici del volume e di accensione che però come abbiamo potuto vedere non hanno visto la luce.

Apple con la linea iPhone 16 prevede di aggiungere ancora più funzionalità al pulsante Azione, trasformandolo in un tasto di tipo capacitivo. Attualmente il progetto è noto internamente con il nome in codice Atlas e dovrebbe includere funzioni simili al pulsante Home con Touch ID (senza però il lettore per le impronte digitali) ed il trackpad Force Touch presente sui MacBook più recenti.

Nella documentazione si legge che il nuovo pulsante Azione sarà dotato di un sensore di forza che rileverà i cambiamenti di pressione, oltre che di funzionalità di “commutazione tattile”, qualsiasi cosa voglia dire. Su iPhone 16 dovrebbe debuttare anche il pulsante “Capture”.

Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti.