iPhone 16, arrivano gli schermi di nuova generazione: Apple collabora con Samsung!

A quanto pare, iPhone 16 Pro avrà un punch-hole al posto dell'ormai tradizionale Dynamic Island. Tuttavia, i cambiamenti sul pannello frontale della nuova generazione di Melafonini non si fermeranno qui: pare infatti che Apple userà un nuovo schermo OLED per i suoi smartphone in arrivo nel 2024.

Il portale The Elec, infatti, ha spiegato che Apple starebbe collaborando con Samsung ad un nuovo display, che dovrebbe essere implementato innanzitutto sugli iPhone 16, che manterranno l'esclusiva temporale su quest'ultimo almeno per qualche mese. In particolare, il display dovrebbe avere codename M14, e dovrebbe essere il "seguito" dello schermo M12 di iPhone 15.

Nei prossimi mesi, inoltre, Samsung lancerà i display M13 con la sua prossima generazione di smartphone: lo schermo di Samsung Galaxy S24, infatti, sarà un pannello OLED LTPO con codename M13, che dovrebbe arrivare alla luminosità massima di 2.500 nits e che potrebbe rappresentare lo stato dell'arte dei display per smartphone.

Dunque, sembra che tra M12 e M13 passeranno circa sei mesi, e che lo stesso lasso di tempo separerà i display M13 e M14: questi ultimi, in particolare, dovrebbero avere una luminosità ancora più alta - forse attorno ai 2.600-2.700 nits - una maggiore accuratezza nella resa dei colori, dei costi di produzione più bassi e una durata incrementata rispetto ai pannelli che li precederanno. Ciò significa anche che iPhone 16 supererà Samsung Galaxy S24 in termini di qualità dello schermo.

L'analista di Korean Ubi Research Daejeong Yoon, in particolare, ha riportato che i nuovi schermi OLED di Samsung consumeranno meno, poiché il colosso di Suwon sostituirà il materiale fluorescente blu con uno fosforescente dello stesso colore, migliorando così la durata della batteria di iPhone 16.

Sfortunatamente, però, The Elec e le sue fonti non hanno confermato (né smentito) che lo schermo di iPhone 16 sarà più grande di quello di iPhone 15: i leak, infatti, parlano di un ingrandimento dei display fino a 6,2" su iPhone 16 e 16 Pro e fino a 6,9" su iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro Max. Al momento, invece, iPhone 15 e 15 Pro hanno uno schermo da 6,1", mentre iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro Max ne montano uno da 6,7".