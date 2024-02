iPhone 16, in arrivo un'importante novità al design: lo svelano alcuni schemi

Nella giornata di ieri sono emersi alcuni rumor secondo cui iPhone 16 potrebbe sfoggiare un nuovo tasto stile fotocamera mirrorless. A quanto pare però non dovrebbe trattarsi dell’unica novità in arrivo sul dispositivo della società di Cupertino che dovrebbe presentare il prossimo autunno.

Alcuni schemi condivisi da Majin Bu su X infatti mostrano che Apple sta prendendo in considerazione la possibilità di modificare il design della fotocamera posteriore anche sui modelli base della lineup, dove dovrebbe allineare gli obiettivi verticalmente. Ciò ovviamente non dovrebbe riguardare i modelli Pro e Pro Max, per cui ha apportato una modifica con iPhone 15 per fare in modo che gli obiettivi wide ed ultra-wide siano allineati quando il telefono è in orizzontale. In questo modo, iPhone 15 Pro e Pro Max sono in grado di registrare video spaziali utilizzando entrambi i sensori.

Anche MacRumors conferma che gli schemi pubblicati dal leaker sono accurati ed afferma che l’iPhone 16 sfoggerà una “fotocamera posta verticalmente con superficie rialzata a forma di pillola”, che ricorderà molto la configurazione vista sull’iPhone X, sebbene gli obiettivi probabilmente saranno montati singolarmente e non integrati in un unico modello.

Novità anche per iPhone 16 Pro: Apple starebbe testando come montare una lente periscopica per offrire un migliore zoom anche sulla versione più piccola dei modelli Pro.