iPhone 16 in arrivo con più RAM e memoria? Tutto merito dell'IA

Dopo aver scoperto che iPhone 16 avrà un design elegantissimo grazie a delle cornici ridotte al minimo, un nuovo leak svela ora che la scheda tecnica di iPhone 16 potrebbe essere migliorata rispetto a quella dei suoi predecessori. Il motivo dietro al cambiamento nelle specifiche dei nuovi Melafonini, ovviamente, sarebbe l'Intelligenza Artificiale.

Stando a quanto riporta il portale WCCFTech citando il leaker Revegnus, Apple aumenterà la RAM degli iPhone 16 rispetto agli 8 GB di RAM di iPhone 15 Pro e Pro Max, che già rappresentavano un incremento netto di 2 GB rispetto ai 6 GB di iPhone 14 Pro e Pro Max e di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Con la crescente importanza dell’AI e la spinta delle grandi aziende a incorporare i Large Language Model (LLM) nei loro prodotti, è probabile che Apple si trovi "costretta" ad incrementare la RAM dei suoi iPhone fino a 12 GB (o addirittura a 16 GB) per non restare indietro rispetto alla concorrenza.

Secondo Revegnus, un quantitativo elevato di RAM sarebbe necessario per l'esecuzione dell'IA on-device e per l'assistente vocale di Siri con IA, a sua volta in arrivo su iPhone 16 con iOS 18. Per il tipster, in futuro gli smartphone dovranno arrivare attorno ai 20 GB di RAM per svolgere senza problemi le principali funzioni legate all'IA direttamente on device, mentre le grandi aziende dovranno ridisegnare completamente l'hardware dei propri dispositivi, a partire dalla scheda logica, per fare spazio ai chip RAM aggiuntivi, che a loro volta saranno più energivori.

Per questo, accanto all'aumento della RAM dei suoi Melafonini, Apple starebbe esplorando l'utilizzo della memoria NAND per l'esecuzione dell'IA e dei suoi LLM direttamente on-device. Non è chiaro, però, se queste sperimentazioni porteranno a dei risultati concreti già su iPhone 16 o se dovremo aspettare fino ad iPhone 17 per vedere dei cambiamenti più concreti in tal senso. La stessa idea di sfruttare la memoria NAND per l'esecuzione dei LLM dovrebbe inoltre spingere il colosso di Cupertino a dire addio agli iPhone da 128 GB a partire dal 2024: ciò significa che gli iPhone 16 dovrebbero avere uno storage di base da 256 GB e una RAM di partenza da 8 GB.

