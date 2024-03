iPhone 16 avrà un design elegantissimo: bordi ridotti al minimo, per un report

I primi render CAD di iPhone 16 Pro hanno confermato che i nuovi Melafonini avranno degli schermi leggermente più grandi di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Tuttavia, un nuovo leak conferma anche che i prossimi smartphone di Cupertino adotteranno una tecnologia ultra-sottile per le cornici, che dovrebbero essere quasi impercettibili!

Il report arriva da Sisa Journal, un outlet coreano secondo cui Apple userà la tecnologia Border Reduction Structure (BRS) per ridurre al minimo i bordi in fondo e ai lati del display. La tecnologia BRS riesce a garantire delle cornici ridotte agli smartphone grazie ad un sistema di packaging più compatto per i collegamenti in rame tra display e componenti interne del device.

Secondo il giornale coreano, Apple vorrebbe utilizzare la tecnologia su tutti gli iPhone 16, e non solo sui modelli Pro e Pro Max del dispositivo. In ogni caso, sembra che i display ultra-sottili non saranno l'unica novità di design dei nuovi Melafonini di Cupertino: al contrario, pare che gli iPhone 16 avranno anche delle nuove fotocamere a forma di rasoio.

Lo scorso anno, comunque, Apple aveva usato la tecnologia LIPO, o Low-Injection Pressure Over-Molding, per le cornici dei suoi dispositivi, riducendole dai 2,2 millimetri di iPhone 14 agli 1,5 millimetri di tutti i modelli di iPhone 15. Per il momento, comunque, non è chiaro a quanto ammonterà lo spessore dei bordi di iPhone 16, anche se possiamo aspettarci una riduzione intorno agli 1,0-1,2 millimetri.

In parallelo, diverse fonti hanno già confermato che gli schermi degli iPhone 16 high-end saranno più grandi rispetto a quelli degli iPhone 15: nello specifico, iPhone 16 Pro avrà un display da 6,3", mentre iPhone 16 Pro Max sarà dotato di uno schermo da 6,9". Al contrario, iPhone 15 Pro ha uno schermo da 6,1", mentre iPhone 15 Pro Max vanta un display da 6,7": queste dimensioni dovrebbero essere le stesse, rispettivamente, di iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

