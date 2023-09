iPhone 16 avrà un display next-gen: luminosità al top e consumi minimi

Mentre l'uscita di iPhone 15 sul mercato si avvicina sempre più rapidamente, le speculazioni di leaker e insider si concentrano già sulla prossima generazione di Melafonini. A quanto pare, infatti, iPhone 16 sarà una piccola rivoluzione per gli smartphone di Cupertino, con grandi novità per quanto riguarda hardware, design e display.

Dopo aver scoperto che iPhone 16 avrà delle nuove fotocamere e supporterà il Wi-Fi 7 (mentre iPhone 15 si fermerà al Wi-Fi 6E), un report di The Elec sembra confermare che Apple modificherà i pannelli OLED della prossima generazione di smartphone proprietari per aumentarne la luminosità e per ridurne al contempo il consumo energetico, sfruttando una tecnologia che finora non si è mai vista sui Melafonini.

Secondo il giornale coreano, i due fornitori di schermi per la prossima generazione di iPhone, ovvero Samsung ed LG, avrebbero proposto ad Apple l'applicazione di un sistema Micro-Lens Array, o MLA, ai pannelli OLED dei propri smartphone. I sistemi MLA sono composti da miliardi di minuscole lenti che, sovrapposte ai pannelli OLED, riducono il numero di riflessioni interne dello schermo.

Una tecnologia del genere può aumentare la luminosità dello schermo di iPhone 16 mantenendo invariati i suoi consumi energetici, oppure può essere utilizzata, a parità di luminosità, per ridurre l'impatto del display sulla batteria del telefono rispetto agli altri schermi OLED. Con ogni probabilità, Apple potrebbe decidere di implementare la tecnologia con entrambi i fini, permettendo agli utenti di aumentare manualmente la luminosità di iPhone 16 ben oltre a quella di iPhone 14 e 15.

Dal lato opposto, però, il sistema MLA ha anche degli svantaggi: in primo luogo, esso aumenterebbe i costi di produzione dei nuovi iPhone, aggiungendo un'ulteriore componente al loro già complesso processo produttivo. Inoltre, Samsung e LG non avrebbero ancora superato tutti i controlli qualitativi della Mela Morsicata, perciò l'implementazione del nuovo display di iPhone 16 potrebbe rivelarsi un processo più tortuoso del previsto. Infine, l'MLA rischia di ridurre la luminosità ai lati dello schermo, peggiorando l'esperienza complessiva di utilizzo del display del telefono.