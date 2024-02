iPhone 16 avrà dei microfoni migliorati: serviranno per Siri con AI?

Il chip A18 Pro di iPhone 16 dovrebbe godere di un Neural Engine potenziato al fine di supportare la nuova IA di Apple per Siri. Il SoC di prossima generazione, però, non sarà l'unica componente hardware dei Melafonini in arrivo a settembre a subire dei cambiamenti legati all'IA: anche i microfoni di iPhone 16 e 16 Pro verranno migliorati!

La notizia, riportata dai colleghi di Macrumors, arriva dall'analista Jeff Pu, che spiega che i microfoni di iPhone 16 avranno un rapporto signal-to-noise migliorato, che dovrebbe permettere agli smartphone di "ascoltarvi" più attentamente, riconoscendo più facilmente la vostra voce rispetto ai rumori di sottofondo. Che iPhone 16 avrebbe avuto un microfono più potente lo aveva anticipato già a dicembre l'analista Ming-Chi Kuo, ma la conferma di Pu corrobora l'ipotesi e sembra dirci che iPhone 16 punterà tutto sull'IA.

I microfoni next-gen potrebbero essere una delle componenti centrali della nuova assistente vocale di Siri con IA: l'Intelligenza Artificiale potrebbe servirsi delle componenti migliorate per comprendere meglio il parlato degli utenti, in modo da garantire una traduzione in tempo reale della loro voce, oppure per interpretare più chiaramente il loro linguaggio e rispondere in maniera più puntuale alle loro domande.

La notizia non appare affatto infondata: d'altro canto, già da tempo sappiamo che l'IA sarà un focus per iPhone 16 e per iOS 18. I nuovi microfoni, insieme al Neural Engine potenziato, potrebbero permettere a Siri di stare al passo con Gemini, l'Intelligenza Artificiale di Google, e con Galaxy AI di Samsung, nonché con qualsiasi altro Chatbot basato su ChatGPT o su modelli simili in arrivo nei prossimi mesi.

In ogni caso, il CEO di Apple Tim Cook ha confermato che i progetti IA della Mela Morsicata verranno svelati più avanti nel corso del 2024, con ogni probabilità durante la WWDC del mese di giugno. In attesa di un lancio ufficiale dell'Intelligenza Artificiale del colosso di Cupertino, comunque, Apple sta già sperimentando con alcune IA insieme alle università e ai ricercatori di tutto il mondo.