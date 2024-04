iPhone 16 avrà un nuovo pulsante Capture: potreste non aspettarvi la sua funzione

Di recente sono emersi sul Web alcuni render CAD di iPhone 16, ma di certo le indiscrezioni relative alla prossima gamma di smartphone di casa Apple non finiscono qui. Nelle ultime ore, infatti, si stanno facendo sempre più insistenti i rumor relativi al possibile arrivo di un nuovo tasto su iPhone 16.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, come riportato da 9to5Mac, in seguito all'introduzione del tasto Azione su iPhone 15 Pro, l'azienda di Cupertino avrebbe intenzione di effettuare una mossa simile nel prossimo futuro. Si fa riferimento a una novità che dovrebbe coinvolgere l'intera gamma, includendo dunque iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Il nome del pulsante, "Capture" (tradotto letteralmente "Acquisisci"), potrebbe trarre un po' in inganno in merito alla funzione associata. No, non si tratta di un tasto per effettuare screenshot, bensì di una "scorciatoia" legata alla Fotocamera. Un pulsante di scatto rapido, insomma, un po' come descritto da alcuni precedenti rumor su iPhone 16.

Il tasto coinvolto dovrebbe debuttare sul lato destro degli smartphone, occupando la posizione attualmente legata all'antenna mmWave 5G negli Stati Uniti d'America. Il design dovrebbe essere di tipo meccanico e non capacitivo, ma attualmente non ci sono informazioni ufficiali e le indiscrezioni sono discordanti su questo punto.

C'è anche chi fa riferimento alla presenza di "controlli touch", o meglio al fatto che gli scorrimenti laterali sul pulsante Capture dovrebbero risultare associati allo zoom. Una pressione prolungata potrebbe invece tornare utile per la messa a fuoco. Staremo a vedere.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su