iPhone 16 avrà pulsanti allo stato solido e refresh rate aumentato: gli ultimi rumor

Stando ai primi rumor su iPhone 16, il nuovo smartphone di Cupertino in arrivo nel 2024 avrà un chip A17 migliorato e una RAM da 8 GB anche nelle sue versioni "non-Pro". Proprio su queste ultime si concentra ora un nuovo rumor, secondo il quale il display di iPhone 16 e 16 Plus sarà nettamente migliore di quello di iPhone 15.

Il portale WCCFTech riporta un post (ora rimosso) del noto leaker Majin Bu, che su X spiegava che iPhone 16 e iPhone 16 Plus arriveranno a 120 Hz di refresh rate, esattamente come iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In tal senso, iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno gli ultimi Melafonini con un refresh rate a 60 Hz.

Il leaker ha poi aggiunto che non sa se la tecnologia ProMotion arriverà su iPhone 16 e 16 Plus. Quest'ultima è la tecnologia alla base del display always-on dei Melafonini Pro di nuova generazione e di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Non è dunque chiaro se il display sempre acceso transiterà anche sugli smartphone "base" di Cupertino il prossimo anno o se ci vorrà di più perché si verifichi il salto.

Addirittura, con un post successivo lo stesso Majin Bu ha chiarito che iPhone 16 e 16 Plus potrebbero fermarsi a 90 Hz, senza arrivare a 120 Hz. Il leaker, però, si è detto certo che ci sarà un incremento di refresh rate rispetto ai 60 Hz di iPhone 15 e 15 Plus. In effetti, già diversi leak hanno spiegato che iPhone 16 avrà un nuovo display, che garantirà una luminosità massima aumentata e dei consumi inferiori.

Nessun rumor, però, si è finora sbilanciato sulla questione del refresh rate dei nuovi iPhone: un miglioramento di quest'ultimo è ormai scontato, dal momento che i 90 Hz sono ormai il minimo sindacale nel mercato Android, ma non è detto che Apple arrivi fino ai 120 Hz e che implementi la tecnologia ProMotion già dal prossimo anno. Al contrario, secondo diversi leaker il colosso di Cupertino utilizzerà un pannello LTPS anche nel 2024, mentre il passaggio all'LTPO avverrà nel 2025, insieme ad iPhone 17.

Parallelamente, invece, il leaker Digital Chat Station ha confermato che iPhone 16 avrà dei pulsanti allo stato solido, che sostituiranno quelli fisici di iPhone 15. I pulsanti allo stato solido di iPhone 15 sono stati rumoreggiati per mesi, ma la loro implementazione sotto la scocca del device sembra essere saltata all'ultimo: che la novità verrà "riciclata" il prossimo anno?