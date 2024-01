iPhone 16 avrà più RAM ed un WiFi più veloce: novità per il 5G dei modelli Pro

Se le ultime indiscrezioni parlavano dei tasti fisici presenti su iPhone 16, alcuni nuovi rumor emersi in rete e pubblicati dall’affidabile analista Jeff Pu si soffermano su un’altra parte della scheda tecnica dei prossimi smartphone targati Apple in arrivo in autunno.

Secondo Pu, iPhone 16 ed iPhone 16 Plus saranno basati sul processore A18, una novità assoluta: per la prima volta infatti un modello base degli smartphone Apple utilizzerà un processore basato sul processo produttivo a 3nm, che porterà con se una maggiore potenza ed efficienza. Oltre a ciò, iPhone 16 avrà 8GB di RAM, in crescita rispetto ai 6GB di RAM attualmente presenti su iPhone 15 ed iPhone 15 Plus.

Per quanto riguarda gli iPhone 16 Pro, invece, questi dovrebbero utilizzare il nuovo chip A18 Pro.

Sempre in merito ai modelli Pro e Pro Max, Pu afferma anche che questi dispositivi saranno dotati del nuovo modem X75 di Qualcomm, mentre il Plus ed iPhone 16 utilizzeranno l’X70. L’X75 porterà con se il supporto 5G Advanced, una nuova suite software che include numerose funzionalità che amplieranno i confini della connettività in termini di copertura, latenza, efficienza energetica ed altro. Pu osserva anche che sia iPhone 16 che iPhone 16 Plus otterranno il supporto per il WiFi 6E, che attualmente rappresenta un’esclusiva per i Pro.

Su iPhone 16 Pro e Pro Max troverà spazio anche una fotocamera Ultra Wide aggiornata, da 48 megapixel piuttosto che 12MP.