iPhone 16: buone notizie per la batteria del Pro Max, cattive invece per il Plus

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor sulle possibili novità di design di iPhone 16, emergono ulteriori dettagli sulla prossima gamma di smartphone che Apple, presumibilmente, annuncerà il prossimo autunno.

A pubblicarli sempre il leaker Majin Bu, il quale tramite X ha spiegato che iPhone 16 integrerà una batteria più grande del 6% rispetto ad iPhone 15: si passerà quindi dagli attuali 3.349 mAh ai 3.561 mAh. Interessanti novità anche per iPhone 16 Pro Max, per cui è previsto l’utilizzo di una batteria più grande del 5% rispetto ad iPhone 15 Pro Max: gli utenti potranno quindi beneficiare di una batteria da 4.676 mAh, rispetto ai 4.422 mAh del modello 2022.

Il leaker osserva che non è riuscito ad ottenere informazioni su iPhone 16 Pro, mentre per quanto riguarda iPhone 16 Plus le notizie trapelate non sono positive: Majin Bu infatti afferma che la batteria sarà più piccola del 9% rispetto a quella dell’iPhone 15 Plus, un rumor che qualora dovesse trovare conferme reali non sarà accolto sicuramente positivamente dagli utenti in quanto quasi il 10% in meno di batteria si traduce in un calo consistente, al netto delle eventuali ottimizzazioni a livello energetico apportate da Apple ai chipset.

Come sempre, però, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.