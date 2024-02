iPhone 16, cambia tutto? Dubbio rumor svela cinque smartphone e un nuovo design

Giornata di importantissimi leak sui Melafonini di nuova generazione: dopo aver scoperto che iPhone 16 Pro e Pro Max avranno delle funzioni IA esclusive, una nuova indiscrezione (assolutamente da prendere con le pinze, vista la sua portata) rivela che la lineup iPhone 16 cambierà completamente design e sarà composta da ben cinque smartphone.

Con un post su X, infatti, il leaker Majin Bu ha spiegato che "sono recentemente entrato in possesso di una tabella che illustra l'unione della linea iPhone 16 con la linea iPhone SE. Basandomi su ciò che vi è riportato, sembra che Apple stia lavorando ad un iPhone 16 SE e ad un iPhone 16 Plus SE, che dovrebbero posizionarsi nella fascia bassa del mercato". Niente iPhone SE 4, dunque: il rumor riporta a galla l'ipotesi che iPhone SE 4 sia stato cancellato, più volte emersa online negli scorsi mesi.

Majin Bu, poi, continua spiegando il design degli iPhone 16 SE e SE Plus: "i due smartphone avranno la Dynamic Island [come già previsto in passato] e solo una fotocamera posteriore. Lo schermo rimarrà a 60 Hz e la batteria verrà ridotta". La doppietta di iPhone 16 SE dovrebbe andare a detrimento di iPhone 16 Plus, che a quanto pare sarebbe stato accantonato dal colosso di Cupertino: in effetti, le vendite di iPhone 14 Plus sono state pessime, lo scorso anno.

La lineup "standard" di iPhone di sedicesima generazione comprenderà solo iPhone 16, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, per un totale di cinque Melafonini in arrivo a settembre. Secondo il leaker, "iPhone 16 avrà uno schermo a 120 Hz e due fotocamere posteriori, nonché una batteria migliorata. I top di gamma saranno i due modelli Pro, che dovrebbero avere diverse funzioni esclusive". In effetti, sembra proprio che la batteria degli iPhone 16 Pro e Pro Max verrà migliorata da Apple, grazie anche alle dimensioni più generose dei due smartphone - di cui però il leak non fa menzione.

La novità più interessante, che sembra cozzare con i rumor secondo cui il design di iPhone 16 resterà invariato rispetto ad iPhone 15, sta però nelle fotocamere posteriori dei nuovi Melafonini, che sembrano "impilate" come quelle degli smartphone della linea Galaxy S di Samsung, e non più in un alloggiamento di forma quadrata. Proprio per via della discrasia tra questo rumor e i leak sul design di iPhone 16, alcuni commenti al post di Majin Bu hanno ipotizzato che gli smartphone mostrati saranno in realtà gli iPhone 17: il leaker, a riguardo, ha risposto che "è possibile".