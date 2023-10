iPhone 16, chip A18 anche per i modelli base? Sembra di sì, e sarà a 3 nm

A quanto pare, il chip A18 Pro di iPhone 16 Pro e Pro Max è già in produzione presso TSMC. Come se ciò non bastasse, però, un nuovo leak ci svela che anche i modelli base di iPhone 16 avranno un chip A18. Possibile che i Melafonini di prossima generazione finiscano per rappresentare un salto prestazionale persino più marcato di quello di iPhone 15?

Andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza: al momento, iPhone 15 Pro ha un chip A17 Pro di Apple Silicon, mentre iPhone 15 "base" ricicla il SoC A16 Bionic di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Analogo discorso per iPhone 15 Plus. Allo stesso modo, lo scorso anno iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono stati lanciati con un chip A15 Bionic, già utilizzato sotto la scocca di iPhone 13 Pro e Pro Max.

Con iPhone 16, però, le cose cambieranno. Stando a quanto spiegato dall'analista Jeff Pu, infatti, la nuova generazione di Melafonini sarà dotata in ogni sua iterazione di un chip di nuova generazione, chiamato A18. Per distinguere iPhone 16 e 16 Plus - che avranno un SoC meno performante - dai più prestanti iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, l'azienda utilizzerà due varianti diverse dello stesso chip.

Nello specifico, iPhone 16 e 16 Plus avranno un chip A18 "base", mentre iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max implementeranno sotto la loro scocca un chip A18 Pro. Ovviamente, ciò andrà a vantaggio dei due modelli meno costosi della lineup, anche perché, sempre secondo Pu, tutti e due i chip saranno realizzati con il nodo N3E di TSMC: attualmente, invece, il chip A17 Pro utilizza il nodo N3 del chipmaker taiwanese.

Il nodo N3E dovrebbe garantire un leggero incremento prestazionale rispetto al processo N3: al contempo, esso dovrebbe essere meno costoso e dovrebbe avere uno yield più elevato, permettendo la produzione di più chip nel medesimo lasso di tempo. Si tratterà comunque di un nodo a 3 nm, la stessa tecnologia già utilizzata per il chip A17 Pro.

Proprio per questo, il "salto" dal SoC A17 Pro a quello A18 Pro potrebbe non rivelarsi così importante per iPhone 16 Pro e Pro Max. Tuttavia, nel caso dei due modelli base della lineup il passaggio sarebbe dai 4 nm del chip A16 Bionic di iPhone 15 e di iPhone 15 Plus al nodo a 3 nm migliorato del chip A18 Bionic di iPhone 16 e iPhone 16 Plus: in questo caso, l'incremento prestazionale potrebbe essere senza precedenti.