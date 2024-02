iPhone 16 come una fotocamera mirrorless? Leak anticipa le funzioni del Pulsante Azione

Il design di iPhone 16 potrebbe essere identico a quello di iPhone 15, ma sicuramente una novità di peso ci sarà: stiamo parlando del Pulsante Cattura introdotto da Apple per i suoi Melafonini di nuova generazione. Secondo un nuovo leak, quest'ultimo dovrebbe emulare il funzionamento di una fotocamera "di fascia alta".

Il Pulsante Cattura di iPhone 16 Pro e Pro Max è stato ormai confermato da tantissimi esperti del colosso di Cupertino, che hanno spiegato che esso implementerà diverse possibilità per l'app Fotocamera. Per esempio, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha anticipato che esso servirà per la cattura di video con l'iPhone in orizzontale, mentre i colleghi di The Information hanno confermato che il tasto sfrutterà appieno il suo peculiare design capacitivo per permettere agli utenti di zoomare scorrendo il dito a destra o a sinistra sul pulsante.

Il leaker cinese Instant Digital - spiega Macrumors - ha invece dichiarato su Weibo che il Pulsante Cattura servirà per la Fotocamera di iPhone 16, ma non esattamente come riportato dalla stampa occidentale. Il leaker ha infatti riportato che una pressione del pulsante potrà richiamare al volo l'app Fotocamera per scattare foto (premendo nuovamente il Pulsante Cattura) o per girare video (tenendolo premuto), ma ha aggiunto che una leggera pressione del tasto aggiusterà automaticamente il focus dello smartphone, esattamente come avviene sulle fotocamere mirrorless e DSLR.

Lo shutter, insomma, avrà almeno due livelli di pressione: uno intermedio, per "bloccare" focus ed esposizione, e uno "completo" con il quale scatterete la foto con l'iPhone 16. Ciò sembra dunque confermare che almeno il Pulsante Cattura di iPhone 16 sarà capacitivo, mentre non è ancora chiaro se tutti gli altri tasti fisici del dispositivo riceveranno lo stesso redesign. Infine, Instant Digital ha spiegato che proprio il Pulsante Cattura permetterà ad Apple di focalizzarsi molto sulla fotografia nella promozione dei suoi nuovi Melafonini, facendone il loro principale selling point.

Infine, i primi prototipi di iPhone 16 hanno svelato che il Pulsante Cattura sarà in fondo al lato destro degli iPhone 16. Nei modelli americani degli smartphone, esso verrà collocato al posto di una delle antenne 5G mmWave, che dunque verrà spostata altrove sul corpo del device. Nei modelli internazionali, invece, il Pulsante Azione non "ruberà" spazio ad alcuna componente sotto la scocca.