iPhone 16, le custodie svelano un'importante novità: ecco come cambia il design

Dopo aver visto i modelli dummy di iPhone 16 e iPhone 16 Pro, ora in rete sono trapelate anche delle cover trasparenti per i nuovi smartphone di Apple, il cui lancio globale è previsto per il mese di settembre. Le custodie ci svelano un importante cambiamento di design sui modelli base dei prossimi Melafonini!

Ebbene sì: l'alloggiamento "a pillola" per le fotocamere tornerà su iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Ciò è quanto emerge dalle immagini riportate su X dal leaker Sonny Dickson e ricondivise dal portale Macrumors nelle scorse ore. Le due custodie fotografate dal leaker, infatti, sembrano suggerire che le fotocamere di iPhone 16 e 16 Plus saranno impilate verticalmente, riducendo le dimensioni del camera bump rispetto a quello squadrato di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, in cui le fotocamere erano alloggiate in diagonale.

Stando ai modellini dummy di iPhone 16 trapelati nelle scorse ore, all'interno del bump per le fotocamere troveremo due anelli separati per le fotocamere di iPhone 16, con quello superiore che alloggerà l'ultra-grandangolo e quello inferiore dedicato invece alla lente principale. Sul lato dell'alloggiamento a pillola - il cui design ricorda molto da vicino quello di iPhone X, XR e XS - ci sarà invece spazio per il LED circolare del flash, che dunque si troverà al di fuori dell'alloggiamento stesso.

Sembra comunque che questo redesign non toccherà iPhone 16 Pro e Pro Max, le cui fotocamere saranno tre e non due e saranno disposte esattamente come quelle di iPhone 15 Pro e Pro Max. Tutti i nuovi Melafonini, invece, dovrebbero essere dotati dello stesso Pulsante Azione di iPhone 15 Pro e Pro Max, mentre i due modelli Pro di quest'anno avranno un Pulsante "Cattura" per la fotocamera che permetterà di scattare foto professionali in un paio di tocchi.

