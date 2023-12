iPhone 16, design senza segreti: svelati display, misure, spessore e peso!

Le ultime indiscrezioni sulla nuova generazione di smartphone Apple ci dicono che iPhone 16 Pro sarà più grande del predecessore: in effetti, già da tempo si parla di un ingrandimento dello schermo dei nuovi iPhone. Oggi, però, tutte le (presunte) dimensioni dei Melafonini next-gen si sono svelate online.

Tutto merito del portale Macrumors, che ha compilato due tabelle - una per iPhone 16 Pro e l'altra per iPhone 16 Pro Max - che rivelano spessore, lunghezza, altezza, peso e persino dimensione del display dei nuovi iPhone. In effetti, proprio le dimensioni di iPhone 16 saranno una delle principali differenze di design dei nuovi smartphone rispetto a quelli di scorsa generazione.

Partiamo con iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro avrà un display da 6,3", ovvero da 159,31 mm di diagonale, contro i 6,1" (155,38 mm) di iPhone 15 Pro. Ciò porterà ad un incremento della lunghezza dello smartphone da 70,60 mm a 71,45 mm e della sua altezza da 146,6 mm a 149,6 mm. Con ogni probabilità, dunque, iPhone 16 Pro avrà dei bordi più sottili di quelli di iPhone 15, compensando in parte l'incremento di dimensioni dello schermo. anche il peso di iPhone 16 Pro aumenterà rispetto al predecessore, salendo da 187 a 194 grammi. Lo spessore, invece, rimarrà invariato: 8,25 mm.

Discorso analogo per iPhone 16 Pro Max, che avrà ancora una volta uno spessore pari 8,25 mm. Anche in questo caso, però, il peso salirà da 221 a 225 grammi, indicando che Apple è riuscita a limare al massimo la massa delle nuove componenti implementate sotto la scocca del device per non influire sul suo peso. Lo smartphone sarà lungo 77,58 mm e alto 163,0 mm, contro i 76,70 mm e i 159,9 mm di iPhone 15 Pro Max. Invece, il display sarà da 6,9", ovvero 174,06 mm di diagonale, contro i 6,7" (169,98 mm) del predecessore.

Infine, per quanto riguarda iPhone 16 e iPhone 16 Plus, Macrumors riporta di aspettarsi esattamente le stesse dimensioni di iPhone 15 e iPhone 15 Plus: la prossima generazione di Melafonini, dunque, sarà composta da quattro smartphone con schermi di dimensioni tutte diverse tra loro, partendo da 6,1" per arrivare fino a 6,9".