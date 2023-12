iPhone 16, emergono i tre prototipi di Apple: cosa cambia rispetto ad iPhone 15?

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 16 avrà un microfono più potente allo scopo di rendere Siri più preciso. Ma non solo! Grazie alla prima descrizione dei prototipi di iPhone 16 realizzati da Apple, scopriamo ora cosa possiamo aspettarci dalla nuova generazione di Melafonini.

Le informazioni sugli early prototypes di iPhone 16 sono state rilasciate da Macrumors, che ha anche pubblicato alcuni mockup di come potrebbe essere il design di iPhone 16 sulla base delle sperimentazioni in corso presso Apple. Macrumors ha anche spiegato che il codename dei nuovi smartphone di Cupertino, al momento, è DeLorean, con un chiaro riferimento alla saga cinematografica di Ritorno al Futuro.

In totale, il portale americano mostra tre diversi mockup di iPhone 16. Il primo, di colore giallo, conferma che iPhone 16 avrà il Pulsante Azione: la feature, finora esclusiva di iPhone 15 Pro e di iPhone 15 Pro Max, verrà infatti estesa a tutti i Melafonini a partire dal prossimo anno. Inoltre, questo concept di smartphone presenta un pulsante unificato per il volume (anziché due separati) e una fotocamera posteriore simile ad iPhone X.

Il secondo mockup, di colore rosa, presenta anch'esso un pulsante azione, ma mantiene i due pulsanti del volume separati e ha una fotocamera simile ad iPhone 14 e 15 sul pannello posteriore. Infine, il terzo design, di colore nero, ha un pulsante azione di dimensioni più grandi e un nuovo pulsante chiamato "Capture", probabilmente per lo scatto con il telefono in orizzontale. Per Macrumors, è proprio il terzo mockup quello che verrà infine utilizzato come base da Apple per iPhone 16.

In ogni caso, pare che la principale differenza di tutti e tre i modelli rispetto ad iPhone 15 e ai Melafonini di precedente generazione sia l'allineamento verticale delle fotocamere posteriori, che su iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno posizionate una sopra l'altra - e non in diagonale, come è avvenuto nelle ultime generazioni di smartphone di Cupertino.