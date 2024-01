iPhone 16, flop già annunciato? Potrebbe vendere pochissimo, per un esperto

Il fatto che iPhone 15 e iPhone 16 saranno identici, almeno in termini di design, non sembra deporre a favore delle vendite dei Melafonini di nuova generazione. Secondo un noto analista, infatti, gli iPhone potrebbero vendere poco nel 2024, con un calo percentuale a doppia cifra nel corso dei prossimi dodici mesi.

L'ultimo post su Medium di Ming-Chi Kuo, lo stesso analista che ha previsto che iPhone 15 e 16 saranno pressoché identici in termini di design, spiega infatti che Apple avrebbe previsto delle vendite ridotte per i suoi smartphone nel corso del 2024, almeno a confronto con l'ottimo risultato nel 2023. I dati, infatti, ci svelano che iPhone è stato il re delle vendite smartphone negli ultimi mesi, mentre si è verificata anche una maggior concentrazione del mercato sugli smartphone top di gamma.

Al contrario, nel 2024 Apple prevede un tracollo del 10-15% delle vendite dei suoi iPhone, che riguarderà sia la linea iPhone 15 che la lineup iPhone 16. Ciò significa che i device lanciati lo scorso settembre non saranno in grado di mantenere alta l'attenzione del mercato fino alla seconda metà di quest'anno, mentre anche gli iPhone 16 venderanno poco a causa dell'assenza di un vero e proprio selling point in termini di hardware.

Inoltre, sembra che il problema riguardi principalmente le vendite degli iPhone in Cina, dove Apple sarebbe ormai tallonata dai produttori nazionali, Huawei in testa. In particolare, le vendite mensili degli smartphone di Apple si sarebbero già ridotte del 30-40% alla fine del 2023, sintomo di una concentrazione dell'utenza cinese verso altri produttori rispetto alla Mela Morsicata. Ciò dipenderebbe in particolare dalla percepita arretratezza di Apple su tecnologie-cardine, come l'IA generativa, e in mercati strategici, come quello degli smartphone pieghevoli.

È pur sempre possibile che Apple cambi le carte in tavola con iOS 18, già definito da alcuni come l'aggiornamento più significativo di sempre per i sistemi operativi di Cupertino, ma Ming-Chi Kuo si è detto scettico a riguardo di questa possibilità. Secondo l'analista, infatti, delle funzioni legate all'IA generativa arriveranno su iPhone solo nel corso del 2025, con iOS 19: dal prossimo anno, dunque, le vendite dei Melafonini potrebbero tornare a salire.