iPhone 16 avranno delle funzionalità esclusive basate sull'IA, grazie ad iOS 18

Solo qualche ora fa, Samsung ha annunciato Galaxy AI, il nuovo sistema d’intelligenza artificiale che sarà integrato nei prossimi smartphone della gamma Galaxy e che sarà in grado anche di tradurre in diretta le chiamate. A quanto pare anche Apple ha in serbo delle grosse novità da questo fronte.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, in occasione della WWDC 2024 Apple svelerà una nuova versione di Siri basata da modelli LLM che debutterà in iOS 18 e che permetterà ai possessori di iPhone 16 di godere di alcune funzionalità esclusive basate proprio sull’intelligenza artificiale.

Il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, facendo seguito da un rapporto relativo ai piani di Apple per il nuovo Siri basato sull’IA, qualche giorno fa ha riferito che il colosso di Cupertino starebbe ancora discutendo se limitare l’intelligenza artificiale generativa all’elaborazione sul dispositivo, se distribuirla tramite cloud o se adottare un approccio ibrido che combini i due sistemi. Non è chiaro se le nuove funzionalità basate sull’IA richiedano un’architettura hardware specifica (che giustificherebbe l’esclusività su iPhone 16) oppure se potrebbero essere disponibili su tutti gli iPhone che supporteranno iOS 18.

Il leaker Tech_Reve oggi però afferma che iOS 18 porterà il nuovo LLM sui milioni di dispositivi esistenti grazie all’intelligenza artificiale basata sul cloud, mentre le nuove funzionalità d’IA locali saranno esclusive della prossima gamma di smartphone.

Alcuni rumor emersi nella giornata di ieri parlano anche di una Samsung pronta ad implementare l’IA sul Galaxy S24, proprio per bruciare Apple sul tempo.