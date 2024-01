iPhone 16 sarà identico ad iPhone 15? Design invariato, l'IA potrebbe slittare al 2025

Stando agli ultimi rumor su iPhone 16 Pro Max, il nuovo smartphone top di gamma di Cupertino avrà una fotocamera ancora più avanzata di quella di iPhone 15 Pro Max. Il noto analista Ming-Chi Kuo, però, non sembra essere d'accordo: a suo avviso, infatti, iPhone 16 Pro Max non avrà significativi cambiamenti di design rispetto al predecessore.

Secondo Kuo, infatti, Apple si concentrerà più sul software che sull'hardware con iPhone 16. Per questo, iOS 18 sarà uno dei più grandi aggiornamenti di sempre del sistema operativo per iPhone: l'analista taiwanese ha spiegato che quest'ultimo introdurrà svariate funzionalità legate all'IA, anche se ha avvisato gli utenti che delle "feature più generali e comprensive" legate all'Intelligenza Artificiale generativa arriveranno solo su iPhone 17 e iOS 19.

In particolare, Kuo ha spiegato che "mi aspetto che Apple non lanci dei nuovi modelli di iPhone con cambiamenti significativi in termini di design nel corso del 2024, così come mi aspetto che un ecosistema di applicazioni generali e comprensive legate all'IA generativi arriverà solo nel 2025, al più presto". Le informazioni arrivano dall'ultimo post su Medium dell'analista.

Non sappiamo comunque a cosa Kuo si riferisca quando parla di "cambiamenti di design significativi" per iPhone 16: benché ci si possa aspettare che il Melafonino di prossima generazione mantenga un form factor simile a quello di iPhone 15, infatti, sembra proprio che alcune differenze - per quanto minimali - alla fine ci saranno. Sono diversi i leak che hanno parlato di un Pulsante Cattura capacitivo per iPhone 16, che dovrebbe modificarne in maniera piuttosto importante il design. In aggiunta, svariate fonti autorevoli hanno anticipato un ingrandimento degli schermi di iPhone 16 Pro e Pro Max, che dovrebbero passare rispettivamente da 6,1" a 6,3" e da 6,7" a 6,9".

Per concludere, nelle scorse ore il portale GizmoChina ha diffuso un altro rumor decisamente interessante sulla nuova generazione di telefoni di Cupertino, riportando che essi saranno molto, molto più performanti di iPhone 15 Pro e Pro Max. In particolare, secondo il portale internazionale il chip A18 Pro di iPhone 16 Pro e Pro Max dovrebbe arrivare a 3.500 Punti in Single-Core e a 8.200 Punti Multi-Core su GeekBench 6, contro i 2.900 Punti in Single-Core e i 7.200 Punti in Multi-Core del SoC A17 Pro.