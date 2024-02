iPhone 16, i nuovi leak confermano un'importante novità al design

Un nuovo leak pubblicato in rete dal popolare account X Majin Bu conferma le novità al design di iPhone 16, di cui si parla già da qualche giorno e che con il passare del tempo assumono sempre più contorni reali.

Come si può vedere dai modelli pubblicati da Majin Bu, con iPhone 16 Apple dovrebbe tornare al vecchio design del comparto fotografico posteriore: i due obiettivi infatti saranno montati verticalmente piuttosto che obliquamente, come avvenuto su iPhone 14 ed iPhone 15 che sono disponibili nei negozi.

Almeno a giudicare da quanto emerso, uno dei motivi che si celano dietro questo cambiamento sia da ricercare nel fatto che sia iPhone 16 che iPhone 16 Plus saranno in grado di registrare video spaziali per Apple Vision Pro. Apple ha introdotto il formato con iOS 17.2 ma attualmente è limitato ad iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max: con gli smartphone in arrivo nei negozi nel 2024 però la situazione dovrebbe cambiare.

Apple evidentemente punta ad ampliare l’adozione di questo formato anche in vista della possibile espansione della disponibilità di Apple Vision Pro ad altri mercati, Italia compresa, sebbene al momento non siano arrivate informazioni di questo tipo.

Come sempre, però, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. La presentazione di iPhone 16 è in programma in autunno.