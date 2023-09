iPhone 16, modelli base in arrivo con chip A17 rinnovato e 8 GB di RAM? I primi rumor

Anche se iPhone 15 è stato presentato meno di 24 ore fa, i leak sul mondo Apple non accennano a fermarsi. Oggi, addirittura, si parla già di iPhone 16: a quanto pare, infatti, i due modelli base della prossima generazione di Melafonini avranno delle specifiche tecniche nettamente migliorate.

Stando a quanto riporta Macrumors, citando come fonte l'analista Jeff Pu, iPhone 16 avrà un nuovo chip A17 Bionic, che potrebbe perdere la dicitura "Pro" utilizza sul medesimo SoC di iPhone 15 Pro e Pro Max ma che potrebbe essere realizzato con il nodo TSMC N3E a 3 nanometri. Invece, il chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro speciale sui nuovi iPhone 15) dovrebbe essere prodotto con il nodo TSMC N3B, sempre a 3 nm.

Il nodo N3B rappresenta la prima generazione di processo a 3 nm di TSMC. Il nodo N3E di seconda generazione, che al momento non è ancora entrato in produzione presso la foundry taiwanese, dovrebbe invece garantire delle performance migliorate, combinate tuttavia ad una densità di transistor minore, che potrebbe ridurre l'efficienza del chip A17 Bionic di iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

Il salto ci sarà anche lato RAM, dal momento che iPhone 16 avrà 8 GB di RAM LPDDR5. Oltre al cambio di tecnologia, vi sarà anche un incremento di 2 GB rispetto alla memoria dei modelli base di iPhone 15 (fermi a 6 GB di RAM), che metterà i Melafonini vanilla di nuova generazione in pari con iPhone 15 Pro e Pro Max (che a loro volta hanno incrementato la RAM di 2 GB rispetto ad iPhone 14 Pro e Pro Max).

Per il momento, comunque, è difficile fidarsi completamente delle previsioni di Jeff Pu, che peraltro rispecchiano perfettamente quelle di un vecchio rumor cinese risalente al mese di luglio. Tuttavia, proprio quest'ultimo aveva correttamente previsto il redesign della GPU del chip A17 Pro Bionic: semplice fortuna o siamo di fronte ad un nuovo leaker del mondo Apple?